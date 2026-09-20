Глава "Росатома" Лихачев сообщил о доставке резервного дизтоплива на ЗАЭС Запорожскую АЭС обеспечили дизельным топливом для поддержания безопасности

Москва20 сен Вести.Госкорпорация "Росатом" обеспечила дополнительную доставку партий дизельного топлива на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) для надежного снабжения станции. Об этом сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

Поставка резервного топлива потребовалась на фоне участившихся атак со стороны ВСУ. Ранее Лихачев заявил, что 11 сентября украинские военные нанесли целенаправленный удар по бензовозам, охарактеризовав произошедшее как прямую провокацию, направленную на дестабилизацию безопасности ядерного объекта.