Лихачев: радиоактивное облако дойдет до Вены за 2,5 дня при катастрофе на ЗАЭС

Лихачев: радиация доберется до Вены за 2,5 дня при катастрофе на Запорожской АЭС Лихачев: радиоактивное облако дойдет до Вены за 2,5 дня при катастрофе на ЗАЭС

Москва14 сен Вести.Радиоактивное облако в случае катастрофы на Запорожской АЭС из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) может дойти до Вены за двое с половиной суток. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев журналистам в Вене, его слова приводит ТАСС.

По его словам, обеспечение безопасности крупнейшего в Европе энергетического атомного объекта должно быть общей заботой.

При умеренном ветре, не дай бог, не приведи Господь, радиоактивное облако сюда зайдет за двое с небольшим суток сказал Лихачев на полях конференции МАГАТЭ

Ранее Лихачев встретился в Вене с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В ходе встречи стороны обсудили вопросы ядерной и физической безопасности ЗАЭС и ситуацию в Энергодаре.