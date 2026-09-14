Лихачев и Гросси встретились в Вене

Гендиректор Росатома Лихачев встретился с главой МАГАТЭ Гросси в Вене Лихачев и Гросси встретились в Вене

Москва14 сен Вести.Гендиректор Росатома Алексей Лихачев встретился в Вене с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Уточняется, что в ходе встречи обсудили вопросы ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и ситуацию в Энергодаре. Лихачев, в свою очередь, также привлек внимание Гросси к ударам ВСУ по бензовозам с дизтопливом для ЗАЭС.

На полях открывшейся 14 сентября 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене руководитель российской делегации генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси говорится в сообщении

Ранее Лихачев призвал МАГАТЭ осудить удар ВСУ по бензовозам с топливом для ЗАЭС.