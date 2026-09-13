Брижит Макрон проиграла суд журналистке, считающей ее мужчиной Журналистка, называвшая Брижит Макрон мужчиной, выиграла суд по делу о клевете

Москва13 сен Вести.Французская журналистка Наташа Рей окончательно выиграла судебное разбирательство по делу о клевете против жены президента Франции Брижит Макрон. Об этом заявил адвокат Рей Франсуа Данглеан.

Конфликт между Рей и Макрон начался после того, как журналистка в декабре 2021 года заявила о расследовании в отношении первой леди Франции. Рей утверждала, что Брижит на самом деле родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

В феврале 2022 года Макрон и ее брат Жан-Мишель Тронье подали на Рей в суд за клевету. В сентябре 2024 года журналистку признали виновной и приговорил к штрафу.

Рей обжаловала это решение, и в июле 2025 года апелляционный суд Парижа оправдал ее. После этого адвокат Макрон сообщил, что оспорит данный вердикт в кассационном суде.

Наташа Рей окончательно выиграла дело о клевете, которое против нее инициировала клика Брижит Тронье-Макрон и Жана-Мишеля Тронье написал Данглеан в соцсети X

Ранее Апелляционный суд Парижа приговорил двух корсиканцев к условным срокам за смену пола Брижит Макрон в базе данных французской налоговой службы. Фигуранты дела смогли сделать это, вписав супругу французского президента в свои налоговые декларации как мужчину на их иждивении.