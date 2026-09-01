Москва1 сенВести.Дочь Брижит Макрон объявила об отношениях с мужчиной, который на 20 лет младше ее.
42-летняя Тифен Озьер выложила в соцсетях видео совместной романтической поездки с 22-летним студентом бизнес-школы Антуаном Лекомтом.
СМИ отмечают, что Озьер "идет по стопам своей матери" – Брижит Макрон старше своего мужа, президента Франции Эммануэля Макрона, на 25 лет.
Сообщается, что пара встретилась летом в приморском городке на северо-западном побережье Франции. Лекомт подрабатывал там инструктором по кайтсерфингу и обучал падчерицу французского президента.
Озьер уже познакомила нового бойфренда со своими детьми – 12-летней дочерью и 10-летним сыном.