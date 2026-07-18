Макрон с супругой посетили концерт BTS во Франции Президент Франции Макрон с женой посетили концерт BTS в пригороде Парижа

Москва18 июл Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит посетил концерт южнокорейской группы BTS, который прошел на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа.

На опубликованных телеканалом BFMTV кадрах Макрон и его супруга находятся на трибуне стадиона. Брижит Макрон, пританцовывая, держит в руках лайтстик – светящийся аксессуар, который традиционно используют поклонники K-POP-групп на концертах. На других видео, распространенных в соцсетях, видно, что такой же аксессуар был и у президента Франции.

По данным газеты Le Figaro, супруги смотрели концерт из президентской ложи. Во время выступления их также показали на большом экране стадиона.

Отмечается, что прошедший концерт стал первым выступлением BTS во Франции с 2019 года. На стадионе собрались 88 тысяч зрителей.