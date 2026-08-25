Политолог дала прогноз о влиянии судебных дел на рейтинг Марин Ле Пен Политолог Преображенская: на Марин Ле Пен могут надеть электронный браслет

Москва25 авг Вести.Рассмотрение судебных дел лидера фракции французской партии "Национальное объединение" и кандидата в президенты Марин Ле Пен не скажется на ее рейтинге среди избирателей. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказала кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская.

Также она допустила, что на Марин Ле Пен к февралю следующего года могут надеть электронный браслет для ограничения ее передвижений.

С точки зрения рейтинга, те, кто были за нее, собственно говоря, они за нее и остались. Те, кто были против, так сказать, только убедились в том, что они действительно против. Поэтому она, единственное, теоретически может оказаться где-то в феврале с электронным браслетом. Это такая опасность есть, но это еще кассация, которая будет до начала апреля, и там действительно пока непонятно сказала эксперт

В июле апелляционный суд Парижа вынес окончательное решение по делу Марин Ле Пен. Она добивалась пересмотра приговора суда первой инстанции, который в марте 2025-го признал ее виновной в хищении средств Европарламента и лишил на пять лет пассивного избирательного права.

Апелляционный суд признал Ле Пен виновной в нецелевом использовании денег, но отметил отсутствие фактора личного обогащения. Таким образом суд сократил срок действия запрета на участие в выборах, поэтому Ле Пен готова выставить в 2027 году свою кандидатуру на пост президента Франции.