Москва25 авг Вести.Французская партия "Национальное объединение" и ее лидер Марин Ле Пен освещают реальные проблемы европейских граждан, поэтому набирают большую популярность у избирателей. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила журналист-международник, главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

Помимо этого, другие кандидаты на пост президента единогласно попытались привлечь к себе внимание тезисами о российской угрозе, что доказывает их несерьезность перед согражданами, добавила журналист.

Именно поэтому та партия, которая более или менее реально освещает реальные проблемы европейских граждан, разумеется, набирает большее количество доверия и голосов, нежели показывает официальная статистика сказала Кондратьева-Сальгеро

Также она отметила, что среди множества кандидатов на пост президента Франции ни у кого нет реальных программы, новшеств или перспектив, которые они могут предложить своим избирателям.

Выборы президента Франции состоятся 18 апреля 2027 года, при необходимости 2 мая пройдет второй тур. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет участвовать в выборах, так как находится на этом посту второй срок подряд.