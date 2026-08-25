Названа общая черта, которая объединяет всех кандидатов в президенты Франции Журналист рассказала, что объединяет всех кандидатов в президенты Франции

Москва25 авг Вести.Среди множества кандидатов на пост президента Франции ни у кого нет реальных программы, предложений, новшеств или перспектив, которые они могут предложить своим избирателям. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала журналист-международник, главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

По ее словам, почти ни один из кандидатов не собирает никакого единодушия даже в собственных партиях, поэтому говорить о признании широкой публики не приходится.

Дело в том, что на данный момент каждый из кандидатов вызывает настолько единодушное, я бы сказала, веселье со стороны граждан, что как-то более-менее их представить серьезными достаточно сложно, поскольку ни у одного из них нет реальной программы, но у всех есть единственный… козырь – это Россия и российская угроза объяснила Кондратьева-Сальгеро

Ранее сообщалось, что лидер фракции партии "Национальное объединение" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен опережает со значительным отрывом других кандидатов на пост президента Франции.

Выборы главы государства состоятся 18 апреля 2027 года, при необходимости 2 мая пройдет второй тур. Действующий президент Эммануэль Макрон не сможет участвовать в выборах, так как находится на этом посту второй срок подряд.