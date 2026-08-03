The Telegraph: Франция может изменить политический курс после ухода Макрона

The Telegraph: политический курс Франции с уходом Макрона может измениться The Telegraph: Франция может изменить политический курс после ухода Макрона

Москва3 авг Вести.Политический курс Парижа может измениться после ухода с поста президента Эммануэля Макрона, пишет газета The Telegraph.

Во Франции в апреле 2027 года пройдут президентские выборы, в которых Макрон уже не может участвовать.

Как указывает газета, среди претендентов на пост президента нет кандидатов, которые могли бы обеспечить преемственность политического курса Макрона, а фаворитом считается глава правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

В Британии опасаются, что при смене лидера Франция может выйти из "коалиции желающих" по Украине, что угрожает этому объединению распадом, отмечается в статье.

Ранее французский телеканал BFMTV со ссылкой на данные опросов писал, что главным соперником Ле Пен на предстоящих президентских выборах может стать бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп.