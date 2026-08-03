Москва3 авгВести.Политический курс Парижа может измениться после ухода с поста президента Эммануэля Макрона, пишет газета The Telegraph.
Во Франции в апреле 2027 года пройдут президентские выборы, в которых Макрон уже не может участвовать.
Как указывает газета, среди претендентов на пост президента нет кандидатов, которые могли бы обеспечить преемственность политического курса Макрона, а фаворитом считается глава правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
В Британии опасаются, что при смене лидера Франция может выйти из "коалиции желающих" по Украине, что угрожает этому объединению распадом, отмечается в статье.
Ранее французский телеканал BFMTV со ссылкой на данные опросов писал, что главным соперником Ле Пен на предстоящих президентских выборах может стать бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп.