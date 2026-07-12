Экс-премьер Франции Филипп может стать главным соперником Ле Пен на выборах BFMTV: главным соперником Ле Пен на выборах во Франции может стать Эдуар Филипп

Москва12 июл Вести.Главным соперником лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в 2027 году может стать бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на данные опросов.

По информации телеканала, Ле Пен заняла бы первое место в первом туре президентских выборов и, согласно результатам исследований, смогла бы одержать победу над всеми возможными кандидатами во втором туре.

В числе основных потенциальных соперников Ле Пен назывались представители левой партии "Непокоренная Франция" и правоцентристской партии "Республиканцы" Жан-Люк Меланшон и Брюно Ретайо, председатель левоцентристской партии Place Publique Рафаэль Глюксманн, а также два бывших премьер-министра при президенте Эммануэле Макроне - Габриэль Атталь и Эдуар Филипп.

При этом, как следует из публикации, минимальный разрыв у Марин Ле Пен был бы именно с Эдуаром Филиппом. Согласно тому же опросу, во втором туре Ле Пен смогла бы победить его, однако с небольшим преимуществом: 52% против 48%.

Ранее сообщалось, что намерение Ле Пен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Франции является неожиданным и сопряжено с определенными рисками. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" высказал директор аналитического центра "Обсерво" при Франко-российской торгово-промышленной палате Арно Дюбьен.