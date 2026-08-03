Прауд: выборы во Франции приведут к переломному моменту в украинском конфликте

В Британии рассказали, когда может быть переломный момент в конфликте на Украине Прауд: выборы во Франции приведут к переломному моменту в украинском конфликте

Москва3 авг Вести.Президентские выборы во Франции могут привести к переломному моменту в украинском конфликте. Об заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

Думаю, переломный момент … принесут реальные выборы в отдельных странах, которые изменят баланс сил в этих странах заявил Прауд

Экс-посол полагает, что все начнется в 2027 году с президентских выборов во Франции. По его мнению, у лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен есть хорошие шансы на победу, что может "иметь сейсмические последствия" не только для внутренней политики Франции и отношений страны с Евросоюзом, но и для отношения Европы к украинскому конфликту.

При этом эксперт выразил мнение, что у России есть ресурсы продолжать конфликт столько, "сколько захочет продолжать его Украина", а вот возможности Европы исчерпают себя раньше.

Ранее миллиардер Илон Маск назвал Ле Пен последней надеждой Франции.

Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года. В начале мая 2027-го должны быть подведены итоги.