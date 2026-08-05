Москва5 авг Вести.У лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен очень высокие шансы занять пост президента Франции после ухода нынешнего руководителя страны Эммануэля Макрона. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет в воскресенье, 18 апреля. Второй тур назначен на 2 мая. Выборы завершатся за 12 дней до окончания второго президентского мандата Макрона, который больше не может баллотироваться на пост президента.

Шансы у Марин Ле Пен огромные. Именно поэтому ей и вернули через судебное решение право избираться. Потому что французская элита поняла, что им нужен свой [президент США Дональд] Трамп, им нужен национальный лидер, который перестанет заигрывать с глобалистами и [сможет] хоть как-то вытащить экономику Франции. У них есть свой ресурс, они не разрушили атомные станции, но у них нет нефти и газа. Они смотрят на Германию, у которых нет теперь атомных станций, нет дешевого газа и нефти из России, и видят, что происходит с промышленностью сказал Баширов

По словам политолога, французская элита осознает, что у Марин Ле Пен высокие шансы стать лидером страны.

Даже Макрон в последнее время присел чуть-чуть. То есть он же уже хромая утка, все это понимают. Фактически в апреле-мае следующего года будут выборы президента, и он понимает, что у Марин Ле Пен огромные шансы. Ну и элита ему это подсказала: "Давай-ка, парень, чуть-чуть присядь и не шебурши тут" отметил он

Ранее миллиардер Илон Маск назвал Марин Ле Пен "последней надеждой Франции". Таким образом он прокомментировал новость о возможности ее участия в выборах президента в следующем году.