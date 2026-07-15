Москва15 июл Вести.Миллиардер Илон Маск назвал лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен последней надеждой Франции.

Таким образом он прокомментировал новость о возможности ее участия в выборах президента в следующем году.

Она последняя надежда Франции написал он в соцсети Х, отметив бурный рост ее рейтинга

В 2025 году суд признал Ле Пен и ряд членов ее партии виновными в хищении средств ЕП. Ее, в частности, приговорили к пятилетнему запрету избираться в органы государственной власти.

7 июля 2026 года Апелляционный суд Парижа сократил срок действия запрета для Ле Пен на участие в выборах, что позволит ей выставить свою кандидатуру на пост президента в 2027 году.

Выборы президента во Франции пройдут в два тура 18 апреля и 2 мая 2027 года.