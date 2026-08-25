Официальные СМИ Франции лгут своим гражданам в преддверии выборов президента Французский журналист обвинила все СМИ страны во лжи перед выборами

Москва25 авг Вести.Официальные французские СМИ на фоне предстоящих выборов президента жестко контролируются правительством и выдают гражданам строго ограниченную информацию, что можно приравнять к откровенной лжи. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила журналист-международник, главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

По ее словам, правительственная дезинформация достигла такого уровня, что вызывает сомнения даже у самых ленивых и неангажированных граждан.

Все уже давно поняли, что, если вы хотите знать реальную картинку происходящего, непременно нужно скрещивать источники и информироваться в соцсетях. Тех, которые вам ближе по духу, по букве, по идеологии… И дело в том, что потоки совершенно невероятные какой-то уже просто психиатрической… лжи достигли, я бы сказала, сознания даже самых ленивых и самых неангажированных налогоплательщиков отметила журналист

Также она добавила, что французская партия "Национальное объединение" и ее лидер Марин Ле Пен освещают реальные проблемы европейских граждан, поэтому и набирают большую популярность у избирателей.

Выборы президента Франции состоятся 18 апреля 2027 года, при необходимости 2 мая пройдет второй тур. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет участвовать в выборах, так как находится на этом посту второй срок подряд.