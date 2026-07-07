Амарилья обвинила Мбаппе в унижении женщин после скандала на ЧМ Сенатор Парагвая пригрозила Мбаппе судом за "гендерное насилие"

Москва7 июл Вести.Парагвайский сенатор Селеста Амарилья потребовала от капитана сборной Франции Килиана Мбаппе публичных извинений, пригрозив в противном случае подать в суд за "гендерное насилие". Конфликт между политиком и футболистом обострился после матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором Франция одержала победу над Парагваем со счётом 1:0.

Поводом для разбирательства стали взаимные резкие высказывания в социальной сети X. После игры Амарилья опубликовала посты, в которых оскорбила нападающего, назвав его "дикарём" и допустив уничижительные комментарии о его камерунском происхождении. Мбаппе ответил на нападки, охарактеризовав сенатора как "презренную женщину, недостойную занимаемой должности".

Федерация футбола Франции уже обратилась в прокуратуру из-за расистских оскорблений в адрес игрока. В свою очередь, Амарилья, признав, что писала посты на эмоциях, обвинила футболиста в ответном унижении по половому признаку.

Я тоже не потерплю твоего насилия. Ты меня не знаешь... и у тебя нет права говорить, что я — презренная женщина заявила чиновница

Амарилья добавила, что готова судиться за "гендерное и политическое насилие".

На данный момент сторона Килиана Мбаппе не предоставила официальных комментариев относительно требований парагвайского политика. Спортивные юристы отмечают, что ситуация может перерасти в затяжное международное разбирательство, учитывая статус участников конфликта.