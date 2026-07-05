Вратарь Парагвая отомстил Мбаппе после поражения от сборной Франции Вратарь Парагвая Хиль бросил мяч в спину Мбаппе из-за отказа от рукопожатия

Москва5 июл Вести.Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отказался пожимать руку голкиперу команды Парагвая Орландо Хилю, чем вызвал бурную реакцию со стороны парагвайца.

После игры 1/8 финала чемпионата мира француз проигнорировал Хиля, отказавшись от рукопожатия. Вратарь обиделся на Мбаппе и бросил мяч в спину форварда, когда футболист направлялся к своим партнерам по команде.

Массовую потасовку удалось избежать благодаря действиям одноклубников и представителей команд, которые быстро разняли игроков.

Во время матча парагвайцы грубо вели себя на поля, провоцируя своими действиями соперника. В одном из эпизодов Галарса сначала ударил рукой в грудь Мбаппе, а затем и Жюля Кунде, но не получил за это никакого наказания. По итогам игры ни одному футболисту сборной Парагвая судья так и не показал желтую карточку.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Франции. В четвертьфинале чемпионата мира подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко. Матч состоится 9 июля.