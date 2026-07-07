Москва7 июл Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон публично поддержал капитана национальной сборной по футболу Килиана Мбаппе, ставшего объектом расистских высказываний со стороны парагвайского сенатора Селесты Амарильи.

Скандал возник вскоре после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026), в котором благодаря забитому Мбаппе с пенальти голу французские футболисты одержали победу над командой Парагвая с минимальным счетом (1:0).

После этой игры сенатор Амарилья допустила оскорбительные комментарии в адрес капитана французов, намекнув на его происхождение.

Посчитавшая высказывание политика неприемлемым Федерация футбола Франции обратилась в прокуратуру.

Еще один гол от Мбаппе​​​. На этот раз — против расизма. Выражаю свою абсолютную поддержку. Когда с помощью слов смешивают с грязью, то (на это – прим. ред.) отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство написал Макрон на странице в соцсети X

Комментируя ситуацию, Мбаппе назвал Амарилью женщиной, недостойной занимаемого ей статуса и положения, и добавил, что подобные высказывания дискредитируют усилия парагвайской сборной на турнире.

Правительство Парагвая, со своей стороны, также осудило Амарилью за адресованные Мбаппе слова, назвав поведение законодателя противоречащим принципам мирного существования.

С 2024 года Мбаппе выступает за испанский футбольный клуб "Реал". В составе команды 27-летний спортсмен стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25.

В составе сборной Франции он стал победителем прошедшего в России чемпионата мира 2018 года, а через 4 года в рамках мирового первенства в Катаре завоевал серебряную медаль.