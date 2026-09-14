Москва14 сен Вести.Сочи подвергся новой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.

Внимание! Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие предупредил мэр в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 14 сентября тревога из-за атаки БПЛА была объявлена в Краснодаре, Анапе и Геленджике. Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропортах Сочи и столицы Кубани.