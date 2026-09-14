Сирену с предупреждением об атаке БПЛА включили в Краснодаре

В Краснодаре включили сирену с предупреждением об атаке БПЛА Сирену с предупреждением об атаке БПЛА включили в Краснодаре

Москва14 сен Вести.В ночь на 14 сентября в Краснодаре включена сирена с предупреждением об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

Внимание! В Краснодаре звучит сигнал "Внимание всем" – идет отражение атаки БПЛА предупредил мэр в своем канале на платформе MAХ

Согласно актуальным данным регионального оперативного штаба, опубликованным в MAX, в настоящее время опасность атаки БПЛА также угрожает Анапе, Геленджику и Новороссийску. Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Краснодара.