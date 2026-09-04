На Кубани и в Крыму объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена в двух регионах на юге России На Кубани и в Крыму объявлена угроза атаки БПЛА

Москва4 сен Вести.В двух городах Краснодарского края – Геленджике и Сочи, а также на территории Крыма объявлена тревога из-за беспилотной угрозы. Об этом сообщили руководители городов-курортов и региональный главк МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

В частности, мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил, что на территории муниципалитета существует угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Внимание! Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие отметил он

Глава Геленджика Алексей Богодистов со своей стороны проинформировал, что в городе работает сирена тревоги в связи с опасностью атаки БПЛА.

Уважаемые жители! В городе работает сирена. Будьте внимательны и осторожны написал он, рекомендовав соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы

Крымский республиканский главк МЧС России оповестил, что на западе полуострова работает система противовоздушной обороны (ПВО), и призвал жителей сохранять спокойствие и избегать открытой местности.

На западе Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности. Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности! говорится в официальном канале ведомства

В настоящее время, согласно официальному сообщению пресс-службы Росавиации в MAX, в аэропортах Сочи и Геленджика введены ограничения на полеты самолетов.