В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи

Москва2 сен Вести.Воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Сочи. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.

Внимание! Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие предупредил мэр в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 2 сентября воздушная тревога сработала на федеральной территории "Сириус". Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Сочи.