ВСУ перебросили под Харьков элитные заградотряды "Северный ветер": Киев перебросил в Харьковскую область элитные заградотряды

Москва14 сен Вести.Украинское командование перебросило в Харьковскую область элитные заградотряды, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Волонтеры передали заградотрядам комплектующие для БПЛА, использующиеся для выявления и уничтожения бегущих с позиций военнослужащих ВСУ, уточняется в сообщении.

В Харьковскую область переброшены элитные заградотряды из 138-го центра специального назначения военной службы правопорядка пишет Telegram-канал

В северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки противника численностью до 2 тысяч человек. Площадь образовавшегося котла включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км.