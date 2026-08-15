Москва15 авгВести.Группы сил специальных операций (ССО) Украины прибыли в поселок Казачья Лопань Харьковской области и уже понесли там потери. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах РФ.
Кроме того, ВСУ предприняли попытку завести на позиции в Казачьей Лопани группу боевиков 475-го отдельного штурмового полка, но она была уничтожена на западной окраине поселка FPV-дронами и огнем артиллерии.
Отмечается, что Казачья Лопань является крупным логистическим центром ВСУ.
Для удержания Казачьей Лопани противник перебросил на данный участок фронта также группы ССО, которые действуют западнее населенного пункта и уже понесли потерисообщил собеседник агентства
Ранее войска ВС РФ освободили населенный пункт Щербаковка в Харьковской области. По информации ведомства, это стало возможно благодаря действиям подразделений группировки войск "Север".