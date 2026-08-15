РИА Новости: группы ССО Украины понесли потери после прибытия в Казачью Лопань

Группы ССО Украины несут потери в Казачьей Лопани РИА Новости: группы ССО Украины понесли потери после прибытия в Казачью Лопань

Москва15 авг Вести.Группы сил специальных операций (ССО) Украины прибыли в поселок Казачья Лопань Харьковской области и уже понесли там потери. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах РФ.

Кроме того, ВСУ предприняли попытку завести на позиции в Казачьей Лопани группу боевиков 475-го отдельного штурмового полка, но она была уничтожена на западной окраине поселка FPV-дронами и огнем артиллерии.

Отмечается, что Казачья Лопань является крупным логистическим центром ВСУ.

Для удержания Казачьей Лопани противник перебросил на данный участок фронта также группы ССО, которые действуют западнее населенного пункта и уже понесли потери сообщил собеседник агентства

Ранее войска ВС РФ освободили населенный пункт Щербаковка в Харьковской области. По информации ведомства, это стало возможно благодаря действиям подразделений группировки войск "Север".