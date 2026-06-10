Москва10 июн Вести.Украинские боевики, вопреки приказу командования, бросают позиции в поселке Казачья Лопань в Харьковской области, тем самым открывая российским военным дорогу на Харьков, рассказал историк, военный эксперт Вадим Мингалев в интервью ИС "Вести".

Эксперт отметил, что освобождение Казачьей Лопани приближает российскую армию к взятию Харькова, основного центра поставки оружия, в том числе дронов, ВСУ.

Успешное наступление в Казачьей Лопани – это стратегический шаг, касающийся такого крупнейшего города, как Харьков, второго по величине города Украины. Идет охват с Волчанска с одной стороны, с Казачьей Лопани с другой. Это, скажем так, ворота в Харьков… В сегодняшней минуте мы видим практически охват казачьей Лопани, которая напоминает полукольцо. Помимо того, что окраина Лопани уже захвачена, постепенно ВСУ отступают, несмотря на то, что командование дало жесткое указание держать Лопань до последнего солдата. Однако солдаты не выполняют и, мягко говоря, бегут, покидая свои позиции