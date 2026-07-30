ВСУ побросали много оружия при бегстве из Юрченкова, Могрицы и Малой Слободки

Украинские боевики оставили большое количество оружия и техники при отступлении ВСУ побросали много оружия при бегстве из Юрченкова, Могрицы и Малой Слободки

Москва30 июл Вести.Украинские военные бросили большое количество оружия, техники и боеприпасов при отступлении из села Юрченково в Харьковской области, а также из сел Могрица и Малая Слободка в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что российские штурмовики, которые пробились в эти населенные пункты, помогали корректировать огонь артиллерии и нарушать логистику ВСУ.

Закрепившись в населенных пунктах, штурмовики корректировали огонь артиллерии, а операторы ударных БПЛА с воздуха выявляли маршруты движения техники украинских националистов и заблаговременно поражали цели, лишая противника боевого резерва и доставки боеприпасов на позиции подразделений ВСУ. Во время зачистки опорных пунктов противника российские военнослужащие находили много брошенного оружия, боеприпасов и техники заявили в МО РФ

Ранее Минобороны сообщило, что противника выбили сразу из трех населенных пунктов Харьковской и Сумской областей.

В начале июля российские военные заполучили абсолютно целый тяжелый беспилотник "Баба-яга". Боевики ВСУ бросили дрон, когда срочно отступали из опорного пункта в районе села Ровное в Запорожской области.