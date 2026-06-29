В ВСУ сообщили о продвижении военных РФ к Казачьей Лопани в Харьковской области

В ВСУ заявили о прорыве российских военных в Казачьей Лопани В ВСУ сообщили о продвижении военных РФ к Казачьей Лопани в Харьковской области

Москва29 июн Вести.Российские военные прорвали границу по направлению к поселку Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на данные группировки объединенных сил ВСУ.

По информации украинской стороны, боевые действия идут между селами Гранов и Казачья Лопань.

Украинские источники также утверждают, что российские военные уже находятся в самой Казачьей Лопани, а в соседних населенных пунктах их присутствие фиксируют на протяжении двух-трех месяцев.

Российские военные освободили Гранов в Харьковской области в конце мая. Населенный пункт был взял под контроль подразделений группировки войск "Север".