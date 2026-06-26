Марочко заявил об успешном продвижении ВС РФ у Малой Волчьей под Харьковом

Российские военные начали бои за харьковскую Малую Волчью Марочко заявил об успешном продвижении ВС РФ у Малой Волчьей под Харьковом

Москва26 июн Вести.Вооруженные силы (ВС) России начали бои за взятие села Малая Волчья в Харьковской области.

Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Согласно его информации, российские бойцы уверенно продвигаются на волчанском направлении фронта.

Начались боевые действия за освобождение Малой Волчьей рассказал Марочко

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что ВС РФ поразили в Харьковской области крупный логистический центр "Новой почты", который использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) для хранения вооружения, беспилотников и комплектующих к ним. При этом использовались беспилотники "Герань".

Также в сводках Минобороны сообщалось, что российские военные уничтожили значимый энергетический объект в районе населенного пункта Золочев Харьковской области.