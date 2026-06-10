Москва10 июн Вести.Освобождение поселка Казачья Лопань в Харьковской области позволит снизить возможности украинских боевиков атаковать Белгородскую область, рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью ИС "Вести".

После освобождения населенных пунктов Шевченко и Гранов российские подразделения группировки "Север" приступили к штурму Казачьей Лопани – важного логистического узла Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Северяне" уже находятся на окраинах поселка. Бойцы 11-й отдельной танковой бригады выбили оттуда остатки 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Казачья Лопань использовалась как один из крупных узлов обороны противника в Харьковской области, на севере, и безусловно с этого направления регулярно шли обстрелы Белгородской области. Движение фронта на юг понижает возможности противника для обстрелов именно участков Белгородской области на этом направлении, во всяком случае отдельными видами вооружения отметил эксперт

По словам Рожина, у киевского режима есть несколько вариантов: медленно отходить из поселка или перебрасывать туда дополнительные резервы, однако это означает, что с какого-то участка фронта "живую силу" придется забрать.

Вариант снимать с Сумской области, но и там мы видим наше давление нарастает в приграничных районах, либо же снимать войска из-под Купянска, но тогда велик риск потерять оставшиеся позиции в самом Купянске и Купянске Узловом, то есть остатки левобережья, где они еще держатся. Это своеобразный "тришкин кафтан" считает эксперт

6 июня Минобороны России сообщило об освобождении Шевченко, а также показало кадры работы группировки войск "Север".