ИС "Вести" показала карту котла в Харьковской области, в котором находятся ВСУ

Опубликована карта котла, в который попали ВСУ в Харьковской области ИС "Вести" показала карту котла в Харьковской области, в котором находятся ВСУ

Москва8 сен Вести.Информационная служба "Вести" публикует карту котла, в который попали украинские боевики в Харьковской области, соответствующий документ имеется в распоряжении издания.

1 сентября президент России Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки противника численностью до 2 тысяч человек в северо-восточной части Харьковской области. Как подчеркнул российский лидер, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области минимум на 20 километров.

7 сентября Минобороны РФ сообщило, что в окружении в Харьковской области находятся порядка 1,7 тысячи боевиков ВСУ. Сражения продолжаются в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное.

В сводке от 8 сентября в ведомстве заявили о развитии "Северной" группировкой войск расширения внешнего кольца окружения украинских формирований, а также нанесении поражения подразделениям противника внутри котла.

По данным военкора Владимира Разина, украинские военные не предпринимают попыток прорыва из окружения, поскольку даже не подозревают, что находятся в котле.