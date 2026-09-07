Боевики ВСУ не подозревают, что находятся в окружении в Харьковской области Военкор Разин: боевики ВСУ не пытаются вырваться из котла в Харьковской области

Москва7 сен Вести.Российская армия продолжает расширение буферной зоны вдоль границ РФ в Харьковской области Украины. Формирования противника в населенных пунктах Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черная не осуществляют попыток прорыва из окружения, потому что даже не подозревают, что находятся в котле. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военный корреспондент Владимир Разин.

По его словам, подразделения ВС РФ продолжают продвижение к важному логистическому центру ВСУ – поселку Великий Бурлук в Харьковской области.

Основные бои сейчас идут в районе населенных пунктов Нефедовка, Черная, Малая Волчья, Варваровка, и тем самым мы это кольцо, соответственно, сужаем. Попыток… на прорыв противник пока не осуществляет. И, скорее всего, потому что те подразделения, которые оказались в этом котле, вряд ли понимают и знают о том, что они в нем, собственно, оказались сказал военкор

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на данный момент около 1,7 тысячи украинских боевиков находятся в окружении в Харьковской области. Потери противника в регионе за последние сутки составили до 40 человек.