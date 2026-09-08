МО РФ сообщило об ударах по подразделениям ВСУ в "котле" в Харьковской области

ВС РФ нанесли удары по окруженным подразделениям ВСУ в Харьковской области МО РФ сообщило об ударах по подразделениям ВСУ в "котле" в Харьковской области

Москва8 сен Вести.Российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ, находящимся в окружении в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поражение по противнику нанесено у населенных пунктов Малая Волчья, Бузово, Варваровка и Нефедовка.

Внутри "котла" нанесено поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузово и Нефедовка Харьковской области говорится в сообщении МО РФ

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что оказавшиеся в окружении украинские боевики предпринимают попытки выйти из него, однако сделать этого им не удается.