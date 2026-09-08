10:50 08 сентября 2026 11:03 08.09.2026Татьяна РутковскаяСиловые структурыАрмия РФ продолжает окружение ВСУ в Харьковской областиАрмия РФ продолжает окружение ВСУ в Харьковской областиСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква8 сенВести.Об этом сообщили в Минобороны РФ.Читайте такжеБоевики ВСУ не подозревают, что находятся в окружении в Харьковской области14:18 7 сенВ Харьковской области 1,7 тыс. украинских военных находятся в окружении12:01 7 сенМинобороны РФ сообщило об ударах по дислокации ВСУ в Харьковской области20:28 13 авгВС РФ взяли под контроль село Анискино в Харьковской области17:38 7 авгВС РФ взяли под контроль Анискино в Харьковской области12:23 7 авгВС РФ установили контроль над Бакшеевкой Харьковской области14:22 4 авгЗахаровка и Ивашкино в Харьковской области перешли под контроль ВС РФ12:12 24 июлВС РФ установили контроль над Волоховским в Харьковской области12:45 21 июлСиловые структурыНовости Минобороны08.09.2026