Москва7 авгВести.Российская армия освободила населенный пункт Анискино в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в недельной сводке.
Вчера установлен контроль над населенным пунктом Анискино Харьковской областисказано в сообщении
Также Минобороны проинформировало, что на прошедшей неделе силами группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Белый Колодезь, Устиновка и Бакшеевка Харьковской области, а также Рыжевка Сумской области.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили Зарницу в Запорожской области.