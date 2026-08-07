ВС РФ взяли под контроль Анискино в Харьковской области Российские войска взяли село Анискино в Харьковской области

Москва7 авг Вести.Российская армия освободила населенный пункт Анискино в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в недельной сводке.

Вчера установлен контроль над населенным пунктом Анискино Харьковской области сказано в сообщении

Также Минобороны проинформировало, что на прошедшей неделе силами группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Белый Колодезь, Устиновка и Бакшеевка Харьковской области, а также Рыжевка Сумской области.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Зарницу в Запорожской области.