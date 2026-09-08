Марочко: у боевиков ВСУ нет возможности выйти из волчанского котла

Марочко заявил, что боевики ВСУ не могут покинуть волчанский котел Марочко: у боевиков ВСУ нет возможности выйти из волчанского котла

Москва8 сен Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в волчанский котел в Харьковской области, пытаются выйти из окружения, но не могут.

Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Если мы говорим о волчанском котле, то сразу хочу отметить, что попытки выйти из него у украинских боевиков наблюдаются, но возможности уже нет заявил он

Ранее в российских силовых структурах отметили, что в котле под Волчанском оказалась группировка военных украинских вооруженных сил численностью около двух тысяч человек.

Между тем Telegram-канал "Северный ветер" передал, что российские бойцы продолжают сжимать кольцо вокруг украинских боевиков, попавших в котел.