Москва8 сенВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в волчанский котел в Харьковской области, пытаются выйти из окружения, но не могут.
Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Если мы говорим о волчанском котле, то сразу хочу отметить, что попытки выйти из него у украинских боевиков наблюдаются, но возможности уже нетзаявил он
Ранее в российских силовых структурах отметили, что в котле под Волчанском оказалась группировка военных украинских вооруженных сил численностью около двух тысяч человек.
Между тем Telegram-канал "Северный ветер" передал, что российские бойцы продолжают сжимать кольцо вокруг украинских боевиков, попавших в котел.