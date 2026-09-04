Военных ВСУ при выходе из волчанского котла уничтожают или пленят

Солдат ВСУ, пытающихся покинуть волчанский котел, уничтожают или берут в плен Военных ВСУ при выходе из волчанского котла уничтожают или пленят

Москва4 сен Вести.Военнослужащие ВСУ, которые пытаются выйти из окружения в районе Волчанска по лесополосам, либо уничтожаются, либо сдаются в плен. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

Некоторые окруженные боевики ВСУ пытаются сбежать из котла по лесополосам, бросая военную технику и вооружение. Те, кто не сдается в плен, уничтожаются на месте говорится в публикации

Также, по данным канала, ВСУ предприняли несколько попыток контратак в Харьковской области. В районе Казачьей Лопани была отражена контратака 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В районе Старицы украинские силы, действовавшие силами роты "Шквал" 72-й отдельной механизированной бригады, также не добились успеха.

Кроме того, в ходе продвижения российских подразделений в районе Малой Волчьей и на великобурлукском направлении в плен были взяты трое военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск "Север" продолжают сужать кольцо окружения вокруг военнослужащих ВСУ, оказавшихся в "Волчанском котле".