"Северный ветер": ВС РФ сжимают кольцо окружения вокруг ВСУ в "Волчанском котле"

Российские военные продолжают сжимать кольцо вокруг "Волчанского котла" "Северный ветер": ВС РФ сжимают кольцо окружения вокруг ВСУ в "Волчанском котле"

Москва4 сен Вести.Бойцы группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо вокруг боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавших в "Волчанский котел". Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

На Волчанском направлении северяне продолжают сжимать кольцо окружения в "Волчанском котле". В ходе продвижения в районе Малой Волчьи бойцами "Севера" взят в плен военнослужащий ВСУ. В районе Старицы противник провел контратаку силами роты "Шквал" 72 омбр. Успеха не имел, отошел на исходные позиции говорится в публикации

Также отмечается, что многие военные ВСУ бросают на позициях технику и пытаются уйти из окружения лесами.

Некоторые окруженные боевики ВСУ пытаются сбежать из котла по лесополосам, бросая военную технику и вооружение. Те, кто не сдается в плен, уничтожаются на месте уточняется в сообщении

Ранее сообщалось, что российские бойцы пресекли попытку ВСУ вывести из окружения членов офицерского состава.