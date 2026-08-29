В США объяснили, почему боевики ВСУ стремятся попасть в российский плен Уилкерсон: боевики ВСУ хотят в плен из-за хорошего обращения россиян

Москва29 авг Вести.Большое количество боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпочитает сдаться в российский плен, где условия содержания лучше, чем во время службы в украинской армии, заявил отставной полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон.

Значительная часть жителей Украины выражает решительное недовольство (главой киевского режима Владимиром – прим. ред.) Зеленским. На передовой многие украинцы добровольно сдаются в плен, рассчитывая на более гуманное обращение со стороны россиян, которые действуют продуманно и соблюдают правила обращения с пленными подчеркнул Уилкерсон

По его мнению, поражение Украины в конфликте с Россией неизбежно.

В итоге останется государство без выхода к морю и без возможности экспортировать товары. Оно окажется без внешней поддержки, при этом окруженное соседями, которые исторически претендуют на часть его территории пояснил Уилкерсон

Родственники украинских пограничников сообщили, что с июля в Харьковской области в районе так называемого волчанского котла массово пропадают или не выходят на связь военнослужащие Госпогранслужбы Украины.