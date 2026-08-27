Мирошник: прибалты и поляки не хотят воевать за ВСУ и бегут с поля боя

Мирошник рассказал, почему наемники ВСУ из Польши бегут с поля боя Мирошник: прибалты и поляки не хотят воевать за ВСУ и бегут с поля боя

Москва27 авг Вести.Наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не хотят воевать за киевский режим, понимая, что участие в боевых действиях на стороне киевского режима – это путь в один конец.

Об этом РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Раньше там было большое количество поляков и прибалтов, но их стало гораздо меньше - они постепенно иссякли либо сбежали, потому что эхо пути в один конец дает о себе знать цитирует его агентство

Ранее представитель антифашистского сопротивления на Украине рассказал, что заградотряд украинских боевиков расстрелял под Харьковом троих иностранных наемников ВСУ за попытку сдаться в плен.

Между тем военный корреспондент Лоран Брайар отметил, что основной поток иностранных наемников для армии киевского режима сместился с европейских стран на государства Южной Америки.