Заградотряд ВСУ уничтожил троих наемников за попытку сдаться в плен

Заградотряд ВСУ уничтожил группу наемников за попытку сдаться в плен Заградотряд ВСУ уничтожил троих наемников за попытку сдаться в плен

Москва21 авг Вести.Заградотряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял под Харьковом троих иностранных наемников ВСУ за попытку сдаться в плен, заявил представитель антифашистского сопротивления на Украине в интервью РИА Новости.

Под Харьковом украинский заградотряд расстрелял группу иностранных наемников за попытку сдаться в плен. Троих положили на месте, четвертый спрятался в подвале приводит РИА Новости слова представителя подполья

Уцелевший наемник ищет возможность выехать с Украины или хотя бы временно спрятаться от ТЦК.