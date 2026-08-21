Москва21 авгВести.Заградотряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял под Харьковом троих иностранных наемников ВСУ за попытку сдаться в плен, заявил представитель антифашистского сопротивления на Украине в интервью РИА Новости.
Под Харьковом украинский заградотряд расстрелял группу иностранных наемников за попытку сдаться в плен. Троих положили на месте, четвертый спрятался в подвалеприводит РИА Новости слова представителя подполья
Уцелевший наемник ищет возможность выехать с Украины или хотя бы временно спрятаться от ТЦК.