Москва5 октВести.Подразделение наемников из Эквадора прибыло в Харьков для проведения контратак, заявил источник ТАСС.
В Харьков прибыло подразделение наемников из Эквадора. Их начнут задействовать для проведения контратак в районе Казачьей Лопани и Гоптовкиприводит ТАСС слова источника
Между тем группа иностранных наемников у села Должанка в Харьковской области намеревалась сдаться в плен российским военным, однако трое из четырех боевиков убиты украинскими заградотрядами.
Общая численность иностранных наемников в ВСУ составляет 16,5 тыс. человек.