Подразделение наемников ВСУ из Эквадора прибыло в Харьков

В Харьков прибыло подразделение наемников ВСУ из Эквадора Подразделение наемников ВСУ из Эквадора прибыло в Харьков

Москва5 окт Вести.Подразделение наемников из Эквадора прибыло в Харьков для проведения контратак, заявил источник ТАСС.

В Харьков прибыло подразделение наемников из Эквадора. Их начнут задействовать для проведения контратак в районе Казачьей Лопани и Гоптовки приводит ТАСС слова источника

Между тем группа иностранных наемников у села Должанка в Харьковской области намеревалась сдаться в плен российским военным, однако трое из четырех боевиков убиты украинскими заградотрядами.

Общая численность иностранных наемников в ВСУ составляет 16,5 тыс. человек.