Наемники ВСУ из Колумбии отказались идти на штурм под Харьковом

Колумбийские наемники ВСУ отказались идти в атаку под Харьковом Наемники ВСУ из Колумбии отказались идти на штурм под Харьковом

Москва10 окт Вести.Колумбийские наемники, которые воюют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), отказались выполнять приказ и идти на штурм в Харьковской области, заявил источник ТАСС.

Командование ВСУ планировало задействовать в Харьковской области подразделение колумбийских наемников. Однако боевая группа колумбийцев отказалась идти в бессмысленный штурм и ретировалась с позиций приводит ТАСС слова источника

Общая численность иностранных наемников в рядах ВСУ составляет 16,5 тыс. человек, в том числе 7 тыс. колумбийских наемников.