ВСУ пытаются прорвать окружение на харьковском фронте силами наемников ВСУ пытаются вырваться из окружения под Харьковом силами наемников

Москва19 сен Вести.ВСУ для прорыва окружения на харьковском направлении доукомплектовало штурмовые группы недавно прибывшими наемниками, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

На северо-востоке Харьковской области группировка российских войск "Север" продолжает уничтожение окруженных сил ВСУ.

Для осуществления прорыва окружения командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы 127-й ОТМБр иностранными наемниками, завербованными и прибывшими на Украину совсем недавно. Судя по всему, история колумбийского наемника Уильяма Андреса Гальего Ороско ничему не научила говорится в сообщении

Весной 2006 года группа иностранных наемников, включая колумбийцев, испанцев и бразильцев, была уничтожена при попытке прорыва ВСУ из села Избицкое. Единственный выживший, Уильям Андреас Гальего Ороско, рассказал о вербовке колумбийцев и обмане со стороны ВСУ.

Колумбиец, представившийся "поваром", утверждал, что его завербовали, обещая высокий доход и помощь с документами. Позже с российскими военными связались родители наемника, и во время сеанса связи тот попросил их написать заявление в полицию на украинских агентов, вербующих колумбийцев для участия в конфликте.

Колумбиец также предоставил россиянам телефон испанского наемника Переса Родригеса с позывным Шакал. Получив информацию с телефона, ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ.