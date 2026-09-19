Москва19 сенВести.ВСУ для прорыва окружения на харьковском направлении доукомплектовало штурмовые группы недавно прибывшими наемниками, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
На северо-востоке Харьковской области группировка российских войск "Север" продолжает уничтожение окруженных сил ВСУ.
Для осуществления прорыва окружения командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы 127-й ОТМБр иностранными наемниками, завербованными и прибывшими на Украину совсем недавно. Судя по всему, история колумбийского наемника Уильяма Андреса Гальего Ороско ничему не научилаговорится в сообщении
Весной 2006 года группа иностранных наемников, включая колумбийцев, испанцев и бразильцев, была уничтожена при попытке прорыва ВСУ из села Избицкое. Единственный выживший, Уильям Андреас Гальего Ороско, рассказал о вербовке колумбийцев и обмане со стороны ВСУ.
Колумбиец, представившийся "поваром", утверждал, что его завербовали, обещая высокий доход и помощь с документами. Позже с российскими военными связались родители наемника, и во время сеанса связи тот попросил их написать заявление в полицию на украинских агентов, вербующих колумбийцев для участия в конфликте.
Колумбиец также предоставил россиянам телефон испанского наемника Переса Родригеса с позывным Шакал. Получив информацию с телефона, ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ.