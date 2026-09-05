Оставленные ВСУ под Купянском колумбийские наемники погибли от голода и жажды

Брошенная ВСУ группа колумбийцев под Купянском погибла без воды и еды Оставленные ВСУ под Купянском колумбийские наемники погибли от голода и жажды

Москва5 сен Вести.Колумбиец Андреас Серра, воевавший в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдался российским военнослужащим в районе Купянска после гибели его сослуживцев от голода и жажды. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на видеозапись российских бойцов.

По информации канала, Серра прибыл на Украину вместе с другими выходцами из Латинской Америки и служил снайпером в батальоне, сформированном в том числе из граждан Колумбии. У мужчины обнаружили документы, банковские карты и личные вещи его сослуживцев.

По данным канала, украинское командование оставило группу наемников без снабжения, вследствие чего колумбийцы погибли от голода и обезвоживания в лесах Харьковской области. Серра, по версии источника, оказался единственным выжившим.

Ранее руководитель отдела документалистики издания "Репортер" Станислав Обищенко рассказал, что ВСУ используют колумбийских наемниц как "пушечное мясо", бросая на штурмы.