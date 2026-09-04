Москва4 сен Вести.ВСУ используют в боевых действиях девушек-наемниц из Колумбии, которых финансируют немецкие структуры. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал руководитель отдела документалистики издания "Репортер" Станислав Обищенко, пишет KP.RU.

Очень много колумбийцев туда пригнали, и их сразу в штурмы отправляют. Существует американский центр, который занимается вербовкой серьезно, но, вообще, за Днепропетровское и Запорожское направления отвечают немцы - вот они этим колумбийцам и платят. Кстати, есть там и девушки-колумбийки сообщил эксперт

Обищенко пояснил, что колумбийцы дешевы в качестве наемников. В настоящее время президент Колумбии вместе с американцами ведет борьбу с наркомафией, и множество местных боевиков, не желающих погибать у себя на родине, уезжают за границу. Часть едет в Мексику в наркокартели, другие направляются в Африку воевать против российского Африканского корпуса, а кто-то отправляется на Украину.

По словам Обищенко, латиноамериканские наемники, включая колумбийцев и бразильцев, попадают в плен. Он поднял вопрос об обмене: их приходится кормить, поить и лечить в плену. При этом эксперт отметил, что передавать таких людей Бразилии и Колумбии в качестве жеста доброй воли не имеет смысла, поскольку этим странам не нужны головорезы, связанные с наркокартелями.