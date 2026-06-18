Москва18 июн Вести.Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о решительных планах Киева заполнить от трети до половины должностей в штурмовых и в пехотных подразделениях ВСУ иностранными наемниками. В беседе с КП.RU военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков рассказал, откуда будут набирать "гиен войны", и хорошо ли они будут воевать.

На линии боевого соприкосновения ВСУ находится 500-600 тысяч человек, рассуждает эксперт, и если из них будет 40% наемников, то это как минимум, 200 тысяч штыков. Но вряд ли это поможет Украине на фронте.

Западные наемники не очень любят воевать в окопах, они любят воевать в отдалении. Получать хорошие деньги - и оставаться в живых. Но на деле получается: либо смерть, либо плен отметил Леонков

Эксперт напомнил, как колумбийские наемники рассказали всему миру, что ВСУ не платит деньги сразу, а погибают их соплеменники довольно быстро, поскольку украинское командование их вообще не жалеет. Не жалеют легионеров и так называемые подконтрольные террористические организации, которым все равно кого убивать. И, по мнению эксперта, именно такие наемники и пойдут сейчас в ВСУ.

Они могут быть из сирийских беженцев, имевших опыт боев. Они могут быть из Африки, где постоянные конфликты. Киев будет стараться нагрести ту самую живую силу, которая должна будет проводить определенные боевые операции – да хотя бы сидеть в обороне и вести беспокоящий огонь предположил эксперт

Алексей Леонков сообщил, что распознать наемников можно по почерку, поскольку населенные пункты, которые они должны защищать, вместо этого, подвергаются геноциду.

Уходя, они пытаются уничтожить максимально всех гражданских, которые там остаются. Это четкий признак террористических наемников, которые сейчас идут на службу в ВСУ за деньги. Это такие гиены войны. Им все равно, где и против кого воевать считает аналитик

При этом эксперт отметил непрофессионализм и трусость наемников, которые в контактном бою всегда проигрывают российским солдатам.