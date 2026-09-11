Боевики ВСУ готовятся к обороне Харькова "Северный ветер": ВСУ готовятся к обороне Харькова

Москва11 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят подготовку к обороне Харькова, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

На подготовку к обороне указывает установка противодронных сетей.

На дорогах Харькова начали оборудовать противодронные сети. Они замечены в северных районах города. Это может говорить о том, что ВСУ готовятся к обороне города отмечает "Северный ветер"

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что российские бойцы освободили Гоптовку и сократили расстояние до северных окраин Харькова до артиллерийского выстрела.

Между тем заградотряд ВСУ расстрелял под Харьковом троих иностранных наемников за попытку сдаться в плен.