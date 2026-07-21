Москва21 июлВести.Для подготовки обороны Харькова инженерный батальон украинской армии приступил к возведению сооружений в районе Харьковской окружной дороги.
По данным силовиков, командование ВСУ предполагает, что в среднесрочной перспективе российские войска выйдут к административным границам города Харькова, сообщает РИА Новости.
В связи с этим в составе 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ сформирован отдельный батальон, военнослужащие которого уже приступили к возведению инженерных сооружений.