Москва23 маяВести.Населенные пункты в Киевской области будут готовить к круговой обороне. Об этом заявил глава Вышгородской районной государственной администрации Алексей Данчин.
По его словам, соответствующее поручение уже доведено до местных властей.
Получили задачу подготовить населенные пункты в Киевской области к круговой оборонеприводят его слова украинские СМИ
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина начала возводить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией.