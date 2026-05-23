Москва23 мая Вести.Населенные пункты в Киевской области будут готовить к круговой обороне. Об этом заявил глава Вышгородской районной государственной администрации Алексей Данчин.

По его словам, соответствующее поручение уже доведено до местных властей.

Получили задачу подготовить населенные пункты в Киевской области к круговой обороне приводят его слова украинские СМИ

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина начала возводить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией.