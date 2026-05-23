Москва23 маяВести.Об усилении ВСУ численностью и вооружением на северных участках фронта рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на встрече с руководителями общин Ровненской, Житомирской и Волынской областей, сообщают украинские СМИ.
По его словам, усиление позиций ВСУ вскоре произойдет и на других направлениях.
Мы будем помогать с финансированием укреплений, мы будем увеличивать количество нашего личного состава на этих направлениях. Мы хотим, чтобы об этом знали русские и белорусы, что их риски в наступательных действиях на этом направлении - это потеря всего того количества людей, которые придутсказал он
Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что атаки Вооруженных сил Украины на гражданское население свидетельствуют об истерике киевского режима.