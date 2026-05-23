Зеленский сообщил об изменениях в рядах ВСУ Зеленский объявил об изменениях в ВСУ на северных направлениях

Москва23 мая Вести.Об усилении ВСУ численностью и вооружением на северных участках фронта рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на встрече с руководителями общин Ровненской, Житомирской и Волынской областей, сообщают украинские СМИ.

По его словам, усиление позиций ВСУ вскоре произойдет и на других направлениях.

Мы будем помогать с финансированием укреплений, мы будем увеличивать количество нашего личного состава на этих направлениях. Мы хотим, чтобы об этом знали русские и белорусы, что их риски в наступательных действиях на этом направлении - это потеря всего того количества людей, которые придут сказал он

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что атаки Вооруженных сил Украины на гражданское население свидетельствуют об истерике киевского режима.